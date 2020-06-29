Увеличен денежный залог: Сколько должны заплатить кандидаты в мэры на Донетчине

Новация Избирательного кодекса – увеличен размер денежного залога для баллотирующихся на местных выборах. С одной стороны, это своеобразный «фильтр» числа кандидатов, с другой – ограничение тех, у кого нет значительных финансовых ресурсов. Ведь теперь за возможность стать мэром, например, в Краматорске придется заплатить больше 265 тыс. грн, а в Мариуполе – 583 тыс. грн, передает «АКМЦ».

Денежный залог – это установленная законодательством сумма, которую обязательно должна уплатить партия или кандидат, который планирует участие в местных выборах.

В Украине такая практики введена в 2014 году. В тот период, например, кандидату на должность городского головы надо было внести залог из расчета 2 размера месячной минимальной заработной платы на каждые 100 тыс. избирателей соответствующего одномандатного избирательного округа.

Для местных выборов-2020 закон предусматривает внесение залога за выдвижение на должность:

городского головы в городе с количеством избирателей более 90 тыс. чел, который идет самовыдвиженцем или от партий;

депутата областного или городского совета в городах с количеством избирателей более 90 тыс. чел.

В селах и небольших городах с населением до 90 тыс. чел. залог не требуется.

Новация этого года – существенно увеличен размер денежного залога (ст. 225 Избирательного кодекса). Теперь он рассчитывается по формуле: 4 минимальные заработные платы («минималка» сейчас составляет 4 723 грн) на каждые 10 тыс. избирателей.

Теперь желающий стать мэром Киева должен заплатить почти 4,1 млн грн (число избирателей – 2,2 млн чел.), а Днепра – более 1,4 млн грн (количество избирателей – 777 тыс. чел.).

А кандидатам в мэры Краматорска придется заплатить больше 265 тыс. грн, в Мариуполе – 583 тыс. грн. Для расчетов по отдельным населенным пунктам Донетчины можно использовать данные о количестве избирателей на сайте Государственного реестра избирателей. Но непосредственно перед выборами списки избирателей будут уточнятся, поэтому в суммах возможны изменения.

В Избирательном кодексе предусмотрена и возможность вернуть залог. Но средства, которые вносят партии за регистрацию депутатов или кандидатов на должность городского головы в городах с избирателями свыше 90 тыс. чел., возвращаются не всем. Рассчитывать на эти деньги могут:

организации партий, победивших на выборах;

кандидаты (самовыдвиженцы или от партии), которые избраны городскими головами.

А если партия или кандидат проиграли, то его внесенные средства перечисляются в соответствующий областной или городской бюджет.

Размер денежного залога увеличили, сделать «отсеять» несерьезных кандидатов; предотвратить злоупотребления партий, которые выставляли технических кандидатов.

Например, на президентских выборах в 2019 году денежный залог составляла 2,5 млн грн. При этом такие средства готово была внести рекордное количество кандидатов – 44 человека. Поэтому размер залога может и не остановить желающих идти в политику. Но риск того, что будет расти «политическая монополия», довольно существенный. Поскольку партии или кандидаты без значительных средств и поддержки влиятельных и богатых лиц баллотироваться, по крайней мере в крупных городах, не смогут.

Напомним, что этой осенью не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой области.