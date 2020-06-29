Акция протеста: Шахтеры Донетчины направились в Киев выбивать зарплату

Завтра, 30 июня горняки шахт Донецкой области начинают в Киеве бессрочную акцию протеста. Об этом сегодня 29 июня, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Горняки угольных объединений «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь» уже выехали в столицу.
«30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права и передать президенту, премьер-министру, министру энергетики свои требования», – отметил Волынец.
Основные требования шахтеров:
- погашение перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, которая по состоянию на 24 июня составляет 622,5 млн грн;
- обязать Фонд государственного имущества Украины, ЗАО «Центрнэрго», ГП «Держвуглепостач», ГП «Калушская ТЭЦ-Нова» полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, долги перед отдельными угольными предприятиями – до 350 млн грн;
- запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из страны-агрессора Российской Федерации, а также Беларуси;
- возобновить работу блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы;
- вывести шахты из простоя и обеспечить их стабильной работой.
«Среди требований: отстранить от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса, действия которого привели к искусственному кризису в энергетике и привлечь его к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли Украины», – говорится в сообщении.
По словам Волынца, это лишь основные требования горняков, перечень их шире.