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Акция протеста: Шахтеры Донетчины направились в Киев выбивать зарплату

29.06.20 13:27
Шахтеры с семьями направляются в Киев
Шахтеры с семьями направляются в Киев / Фото: facebook.com

Завтра, 30 июня горняки шахт Донецкой области начинают в Киеве бессрочную акцию протеста. Об этом сегодня 29 июня, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Горняки угольных объединений «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь» уже выехали в столицу.

«30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права и передать президенту, премьер-министру, министру энергетики свои требования», – отметил Волынец.

Основные требования шахтеров:

  • погашение перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, которая по состоянию на 24 июня составляет 622,5 млн грн;
  • обязать Фонд государственного имущества Украины, ЗАО «Центрнэрго», ГП «Держвуглепостач», ГП «Калушская ТЭЦ-Нова» полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, долги перед отдельными угольными предприятиями – до 350 млн грн;
  • запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из страны-агрессора Российской Федерации, а также Беларуси;
  • возобновить работу блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы;
  • вывести шахты из простоя и обеспечить их стабильной работой.

«Среди требований: отстранить от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса, действия которого привели к искусственному кризису в энергетике и привлечь его к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли Украины», – говорится в сообщении.

По словам Волынца, это лишь основные требования горняков, перечень их шире.

Шахтеры отправляются в Киев / Facebook

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