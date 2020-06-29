Первая на Донетчине: В Мариуполе оборудовали площадку для выгула собак (Видео)

В Мариуполе оборудовали специализированную площадку для выгула собак. Реализовали проект пятеро школьников и студентов за деньги международного гранта.

Здесь установили тренировочные снаряды, коробки с пакетами для уборки за четырехлапыми, урны. Вокруг площадки высадили деревья.

«Основной проблемой в проекте было выделение земли. Сначала мы хотели огородить площадку забором, чтобы хозяева могли выпускать собак без поводка. Но нам не позволили это сделать, потому что очень долгие бюрократические процессы по выделению земли под ограду. И чтобы хоть как-то обозначить периметр, мы высадили более 10 яблонь», – говорит участница проекта Елена Сидоренко.

Свою задумку молодежь реализовывала с декабря прошлого года. «Идея пришла спонтанно – минут за 10. Я люблю животных, и знаю, что в некоторых городах есть площадки для собак. Почему у нас не может быть такой? Чтобы собаки чувствовали себя комфортно», – рассказывает Никита Пономаренко.

Сумма гранта составила 50 тыс. грн. Ребята сами разрабатывали проект и защищали его на конкурсе. А реализовывать его в жизнь помогали родители и местные жители.

«Договорились с мужчиной, частным электросварщиком. Предоставили ему чертежи тренажеров, он все сделал. А мы уже собирались в выходные дни, после работы и установили, забетонировали», – отметил отец одного из участников проекта Сергей Хаджинов.

«Еще планируем здесь установить лавочки, столики, чтобы было комфортно», – дополнила мать участника проекта Виктория Гончар.

Как отметили кураторы проекта, на данный момент такая площадка – единственная в Донецкой области.

«Это вообще уникальное место для выгула собак. Я мечтал, что у нас когда-нибудь такое будет. Для отдыха собаки – это супер», – делится мариуполец Алексей Исаев, хозяин полуторогодовалой Герды.

Как сообщалось ранее, выгуливать собаку без намордника и поводка и не нарушать при этом закон можно только на специальной площадке – с оградой, горками и собачьими туалетами. Но в городах Донецкой области таких мест нет. В больших городах (Киеве, Харькове, Днепре и Львове) собачьи площадки уже обустраивают, во Львове таких даже две. Поэтому молодежь Мариуполя решила участвовать в конкурсе грантов, чтобы построить площадку 20 на 20 метров в микрорайоне «Восточный».