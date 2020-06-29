В «ЛНР» от коронавируса умерли 12 человек

В «ЛНР» после 27 июня зарегистрировали еще 2 новых больных COVID-19. Теперь общее количество подтвержденных случаев коронавируса – 500. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Всего по состоянию на 9:00 29 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 500», – говорится в сообщении.

Медики утверждают, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 442 человека.

При этом за последние два дня скончался еще один инфицированный COVID-19. «Общее количество жителей ЛНР, скончавшихся после заражения коронавирусом, достигло 12», – дополнили в «минздраве».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 июня в Украине коронавирусом заболели 43 628 человек (19 027 пациентов выздоровели, 1 147 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 481 инфицированных (выздоровели – 196 пациентов, летальных случаев – 9), Луганской области– 80 (выздоровели – 58 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1119 заразившихся COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70).