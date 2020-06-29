Пока прошло 5 дней: В «Л-ДНР» изучают «коронавирусные» последствия парада Победы

Проведение военного парада Победы, который прошел в Луганске 24 июня, пока не отразилось на уровне заболеваемости COVID-19 в «республике». Об этом сегодня, 29 июня, сообщил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко.

«Мы будем проводить динамические наблюдения в течение как минимум двух недель (с момента проведения парада). По прошествии пяти дней роста заболеваемости COVID-19 не зафиксировано», – цитируют Докашенко местные интернет-ресурсы.

«Еще на этапе подготовки парада все его участники были обследованы... По результату проведенного парада все участники также были проверены и положительных случаев по коронавирусной инфекции выявлено не было», – сказал Докашенко.

Он заверил, что на данный момент «в целом по республике заболеваемость по коронавирусной инфекции носит единичный характер». Сейчас лечение проходят 6 человек.

В «ДНР» местная «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко также уверяет, что после парада в Донецке «проведено тестирование всех участников на наличие коронавирусной инфекции». «Случаев заболеваний "OVID-19 не выявлено», – сказала она сегодня на брифинге в Донецке.

Напомним, что парад в честь 75-й годовщины победы во Второй мировой войне, проведение которого 9 мая пришлось отложить из-за коронавируса, состоялся в Луганске и Донецке 24 июня. Участие в нем приняли около 2 тыс. военнослужащих «ЛНР» и 2,5 тыс. в «ДНР». По данным ОБСЕ, мероприятия прошли в присутствии 8 тыс. зрителей.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 июня в Украине коронавирусом заболели 43 628 человек (19 027 пациентов выздоровели, 1 147 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 481 инфицированных (выздоровели – 196 пациентов, летальных случаев – 9), Луганской области– 80 (выздоровели – 58 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1119 заразившихся COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» – 500 заразившийся (выздоровел 442 человека, летальных случаев – 12).