Для царей забрали море: В «ДНР» люди штурмуют ставки и Донецкое море (Фото, видео)

В «ДНР» в разгар летней жары люди массово двинулись к водоемам и пляжам, для дончан, ввиду закрытого въезда на Азовское побережье, наиболее доступным оказалось Донецкое море. Отдыхающих не пугает даже расположенное относительно близко от водоема кладбище. В соцсетях пользователи делятся фотографиями забитых людьми пляжей.

Как сообщается, местные «власти» даже пустили в направлении Донецкого моря дополнительный автобусный маршрут. Поездки на пляж будут организованы начиная с 1 июля, по субботам и воскресеньям. Но уже сейчас на водоеме очень людно.

«Донецкое море. Наши дни», – пишет дончанин в соцсети и показывает плотно заполненный загорающими кусочек пляжа.

Фото: скриншот видео из соцсетей

«Для царей забрали море, а для народа дали отстойник – живите и верьте в процветание днры», – комментирует Алексей.

«19 лет назад говорили, что в это "море" поступают трупные яды, рядом находится кладбище, еще в 2000-е годы мы ходили загорать, но не купались», – добавляет Елена.

«Кто знал что в этом болоте люди будут... в мирное время это считалось болотом, кладбище всегда размывало...», – удивляется Евгений.

«Как в этом можно купаться? За детей вообще молчу. Лучше поехать на Кирша, или на Бухту Рыбака. Вода почище, и детей не стремно туда свозить. Мы с семьей если и едем на ставок, то только туда», – советует Анюта.

По словам отдыхающих, Донецкое море почистили и облагородили берег, недавно туда еще завезли песок.

В донецком парке Щербакова тоже забиты все доступные для отдыхающих пляжи и берега.

На берегу ставка в парке Щербакова / Фото из соцсетей

В то же время пользователи соцсетей сообщают, что в Зуевке в местах отдыха – такая же картина, людей очень много.

Отдыхающие в Зуевке / Фото из соцсетей

Ранее сообщалось, что с 1 июля на неподконтрольной украинскому правительству части донецкого Азовья – в Седово и Безыменном – начнут принимать отдыхающих. Но попасть туда смогут далеко не все – пускать через блокпост будут только по путевкам и спискам, поданным пансионатами.