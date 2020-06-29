Погиб на Донбассе: Во Львове открыли мурал в честь оперного певца Василия Слипака (Видео)

К четвертой годовщине гибели на Донбассе известного оперного певца Василия Слипака во Львове открыли мурал в его честь, передает «Громадське радіо»

Мурал называется «Наш Слипак – вечный миф» и расположен в центре города по адресу: ул. Дорошенко, 9.

Открытие сопровождалось выступлением Львовской государственной академической мужской хоровой капеллы «Дударик», воспитанником которой был Василий.

Над муралом работала группа художников. Эта работа стала третьей из 6-ти муралов, которые в этом году должны завершить на городских многоэтажках в рамках проекта «Гении из микрорайонов: шесть районов, шесть муралов, шесть личностей».

Напомним, что Василий Слипак родился 20 декабря 1974 года во Львове. Украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы. Он более 19 лет прожил во Франции, сделал блестящую карьеру. Но когда началась война, направился защищать Донбасс (позывной «Миф»). В периоды, когда возвращался во Францию, занимался волонтерством, собирал помощь для украинской армии.

Он трижды был на фронте Донбасса:

впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым;

второй раз направился в сентябре 2015 года, в Водяное, на линию соприкосновения. В октябре вернулся в Париж;

в июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода. Но 29 июня 2016 погиб в бою от пули вражеского снайпера.

В августе 2019 года вблизи пгт Мироновский (Донецкая обл.) военные и волонтеры установили мемориал Василию Слипаку. Также в 2018 году о защитнике был снят документальный фильм «Миф».