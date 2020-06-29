Нехватка леса для укреплений: Стали известны подробности смертельной аварии на шахте Луганщины

Стали известны подробности ночного обвала породы на шахте «Привольнянская» ПАО «Лисичанскуголь» на Луганщине, где сегодня, 29 июня, погиб горняк. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

«На глубине 150 м (пласте L1) произошел обвал породы объемом 12 куб. м. В зоне аварии находились 4 горняка. Двое из них были в тупиковой завальной части выработки и остались невредимыми. Имея запас кислорода, они оценили ситуацию, разобрали породу в верхней завальной части, выбрались и сообщили об обвале бойцам военизированного горноспасательного отряда. Хорошо, что власть не уничтожила подразделение горноспасательной службы в Лисичанске, что находится в непосредственной близости от шахты, поэтому операция по спасению работников началась оперативно», – написал Волынец.

По его информации, с многочисленными травмами и переломами в больницу был доставлен горняк Александр Ефремов 1990 года рождения. Он не потерял сознания – по его голосу спасатели смогли быстро провести поисковые работы. Горняк Андрей Дреманович 1973 года рождения оказался под завалом породы и не подавал признаков жизни.

Глава НПГУ также сообщил, что место аварии посетили члены специально созданной комиссии.

«По предварительным выводам, в трагедии виновата не только природа – неустойчивые окружающие породы, давление, наличие воды. Одной из причин предварительно называется нехватка лесоматериала для укрепления», – отметил Волынец.

Он подчеркнул, что на сегодня предприятию задолжали за отгруженный уголь, и травмированные и погибший – на их совести.

«Подобная ситуация с содержанием угледобывающих предприятий на голодном пайке сегодня актуальна для всех государственных угольных предприятий. Из-за миллионных долгов за отгруженный шахтами уголь возникают не только долги по зарплате, но и ситуации, когда не хватает средств на обеспечение безопасных условий труда», – резюмировал Михаил Волынец.

Ранее сообщалось, что в ночь с 28 на 29 июня в 23:30 из-за обвала на шахте «Привольнянская» ПАО «Лисичанскуголь» погиб шахтер.