Надо быть ментально готовыми к военному наступлению России, – замглавы МИД

Учения Вооруженных сил России «Кавказ 2020» могут перейти в военное наступление. Поэтому Украине надо ментально быть готовой к тому, что Россия не остановится перед использованием войск для достижения своих политических или экономических целей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает «Интерфакс-Украина».

«Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе», – сказал Боднар.

По его словам, во-первых, наблюдается рост военных мощностей на восточной границе Украины, а во-вторых – значительное усиление военных группировок российских войск в аннексированном Крыму.

«Достаточно часто приводятся в повышенную боевую готовность российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят. Недавно было заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны, военные четко понимают угрозы от таких акций. Наша задача – донести информацию о реальности такой опасности к международному сообществу, что мы делаем в ООН, ОБСЕ и на двустороннем уровне. Также активны публичные коммуникации, цель которых показать, что Россия не отказывается от своей агрессивной политики», – пояснил он.

Заместитель министра указал, что причинами этого могут быть как внутренняя нестабильность России в связи с голосованием о внесении изменений в Конституцию РФ и недовольством результатами, так и, например, вопрос с поставками воды в Крым.

«Этот вопрос для нас принципиальный, мы приняли решение – вода не может подаваться в Крым до его деоккупации. Поэтому это может быть также одной из причин, почему россияне могут прибегнуть к активным боевым действиям, в том числе на линии фронта между украинскими и российскими войсками», – подчеркнул Василий Боднар.

По его словам, в диалоге с Россией международные партнеры учитывают обеспокоенность Украины.

«Мы это доносим и к канцлеру Германии Ангеле Меркель, и к президенту Франции Эммануэлю Макрону, и к другим мировым лидерам, которые ведут коммуникацию с российской стороной», – добавил замглавы МИД.