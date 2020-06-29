На велосипедах – через ночной город: В Мариуполе провели велоночь (Фото)

В Мариуполе в эти выходные десятки велосипедистов проехали по ночному городу. Рассвет участники пробега встретили на морском побережье, передают «Мариупольские новости».

27 июня любители спорта прокатились по улицам ночного города на велосипедах со светящимися элементами. Велопробег прошел по маршруту от въезда в Мариуполь до финишной точки – пляжа. По пути участники посетили Театральный сквер, городской сад, парк «Веселка», «Экстрим-парк», железнодорожный вокзал.

Организаторы – велодвижение «Azovbike» – заявили, что таким образом участники велоночи пропагандируют здоровый образ жизни и популяризируют велосипед как экологичный вида транспорта.