Арестованы директора крупнейших ЧОПов: В Донецке начался передел рынка охраны (Фото)

В «ДНР» идет передел рынка охраны. Руководители крупных частных охранных предприятий (ЧОП) уже 10 дней под арестом, фирмы опечатаны, документы изъяты. Владельцы других ЧОПов находятся «в ожидании».

Как сообщает местный социальный канал «Донецкий телеграм», 19 июня представители «МВД ДНР» арестовали директоров трех частных охранных фирм, главные офисы которых расположены в Донецке:

Александр Гриневич, ЧП «Арсенал»;

Александр Усиков, ООО «Новые технологии охраны»;

Вадим Онищенко, ООО «Вневедомственная охрана».

«10 дней они находятся в изоляторе временного содержания (ИВС), им инкриминируют часть 2 статьи 184 УК ДНР («осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии»), адвокатам не разрешают даже ознакомиться с делом. А тем временем около 5 тысяч объектов различной формы собственности по всей республике сейчас без охраны», – говорится в сообщении.

Офисы опечатаны:

«В процессе проверки и опечатывания помещений фирм сотрудник управления госслужбы вневедомственной охраны (УГСВО) МВД "незаметно" копировал клиентскую базу ЧОПов с их рабочих компьютеров. Также, когда помещения уже были опечатаны, с пульта охраны ООО "Вневедомственная охрана" по ул. Бессарабской, 27-В было похищено серверное оборудование, компьютеры и электронные ключи от ПО "Дунай"», – продолжают дончане.

И на днях донецкий городской отдел «ГСВО» начал подключать к себе объекты ЧОПов, оборудованные в том числе охранными приборами «Дунай» и «ВБД6». Причем, ранее в «МВД» отказывали клиентами с указанными приборами из-за их несовместимости с оборудованием «полиции».

«Причина в том, что применимое пультовое и объектовое оборудование охраны в Донецке – украинского производства, обновления на них приходят только ЧОПам, как зарегистрированным в том числе в Украине юридическим лицам. Версии программного обеспечения ГСВО МВД ДНР не обновляются с 2014 года и критично устарели. Это не дает возможность подключать объекты с охранными приборами новых типов и версий, например, беспроводной "Ajax"», – поясняют в «Донецком телеграме».

В «ДНР» перевод всех бизнесов на «лицензии» начался в 2015 году. Но в «МВД ДНР» лицензию на охранную деятельность не выдавали, поскольку там «забыли создать орган лицензирования». Поэтому частные фирмы сменили КВЭД с «частная охранная деятельность» на «наблюдение за системами безопасности» и продолжили свою деятельность, «уплачивая налоги в бюджет республики».

«Функция реагирования на срабатывание сигнализации была возложена на полицию по соответствующим договорам реагирования. Юристы МВД многократно проверяли все документы, не находили там нарушений, а позже такие договоры не раз перезаключались», – отмечают дончане.

По таким договорам с 2015 года за один месяц с каждого объекта охраны ЧОПы платили «МВД» по 500 руб. (208 грн по местному курсу валют). Вне зависимости от количества выездов по сигналу «тревога».

Но в конце 2019 года в «МВД» изменились расценки, и услуги для ЧОПов с начала 2020 года составили уже 1080 руб. с объекта (450 грн). При этом объекты, которые работали напрямую с «вневедомственной охраной МВД», продолжили обслуживать за 500 руб. Таким способом «МВД» хотело переменить клиентов частников.

«Но клиенты все равно не уходили от ЧОПов. Понимая, что все "адекватные" способы конкуренции исчерпаны, МВД арестовало директоров трех крупных охранных фирм. Владельцы других сейчас находятся "в ожидании", УГСВО передало им распоряжение не принимать объекты, ранее охранявшиеся этими тремя фирмами. Все они "должны перейти под юрисдикцию полиции"», – констатируют в соцсети.

За эти 10 дней – «период досудебного расследования» – от ЧОПов ушли под охрану «ГСВО» порядка 10% клиентов. Примерно 20-30% еще не успели подключиться к «МВД» или у них просто не подошло оборудование. Остальная часть клиентов «выжидает».

В Донецке считают, что после таких облав и давления возобновить работу даже до половины от прежних объемов «арестованным» ЧОПам будет почти невозможно.

«В ДНР имеется еще одно охранно-разнодеятельное предприятие, активно борющееся с произволом мусоров. Спасает их лишь наличие на своем балансе людей с оформленными боевыми стволами. Потому что ДНРовские "правоохранители" бьют лишь безоружных», – резюмируют в паблике.