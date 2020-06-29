Непогода на Донетчине: В Мариуполе затопило улицы, ветер срывал кровли (Фото, видео)

Сегодня, 29 июня, в Мариуполе бушует гроза с сильным ветром и ливнем. Некоторые улицы города полностью затоплены, ветер ломает деревья, срывает кровли. Жители города делятся фото и видео в соцсетях.

В Ильичевском районе города легковые машины и автобусы ушли в воду.

Стихия ворвалась не только на улицы: как сообщает местный сайт «MRPL.city», в супермаркете по проспекту Металлургов протекла кровля. Работники маркета буквально выметали лужи из помещения.

В Кальмиусском районе города мариупольцы засняли, как ветер сорвал крышу пятиэтажки. Этот район оказался сильно затоплен. (Осторожно, на видео есть ненормативная лексика).

Потоки воды смывали с дороги машины, люди пытались вытолкать их из водоворотов.