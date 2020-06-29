Я – советский офицер: Глава «минздрава ДНР» рассказала, как борется с коронавирусом

В «ДНР» ежедневно фиксируют 30-35 новых зараженных COVID-19. При этом «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко считает, что это нормально для «республики» и что в целом с эпидемией справляются.

«В Украине началась вторая полна эпидемии. Конкретно началась вторая волна. Почему эти люди [пересекшие линию разграничения 25-27 июня] на 2 недели у нас засели в карантин, потому что там реальный всплеск, резкий подъем инфекции. У нас этого нет. У нас в день бывает 30-35 случаев COVID-19, но это стабильная планка. Для республики – много это или мало? Думаю, это не высокий уровень. Мы с ним справляемся. Коечного фонда и отделений реанимации хватает», – сказала Долгошапко.

Она подчеркнула, что за всю ее профессиональную деятельность с 33 летним стажем, ни одна страна, ни Украина, ни ее регион Донбасс не сталкивалась с такой пандемией. «Я не помню ни разу пандемии такого масштаба. У нас да, были эпидемии гриппа, кори, где-то там были очаги эпидемии холеры, где-то брюшного тифа, то птичий, то свининой грипп. Да, у нас были такие ситуации. Но вот таких масштабов пандемии у нас не было никогда», – отметила «министр».

Долгошапко считает, что в «ДНР» удается удержать ситуацию с коронавирусом благодаря тому, что большинство медиков здесь – выходцы из СССР, где получили должное образование. Сама «министр» 33 года назад окончила Донецкий мединститут, который позже стал университетом.

«Нас учили так реагировать на чрезвычайные ситуации, чтобы мы предусматривали все. Да, слово "пандемия" мы знали, но не понимали ее масштабы. Потому что никто никогда в жизни с ней не сталкивался… В Донецком мединституте, когда я училась, была военная кафедра. И мы там получали образование еще как военные врачи. И я являюсь офицером запаса советской армии. И у меня есть военный билет. Так вот, нас на военной эпидемиологии тоже учили принимать меры в чрезвычайных ситуациях. И сейчас на практике, спустя столько лет – я закончила мединститут 33 года назад – это все в нашей памяти выстрелило и пригодилось. Но это те знания, которые мы приобретали еще в Советском Союзе. Я желаю всей душой, чтобы мы в республике возродили советскую систему и медобразования, и здравоохранения. Время показало, что советская система здравоохранения Семашко – лучшая в мире», – сказала она.

Долгошапко признала, что здравоохранение «ДНР» сейчас, в основном, работает на «наследстве Украины». Многое оборудование уже выходит из строя, это касается и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Сейчас в условиях пандемии мы ремонтируем аппараты ИВЛ. У нас было запланировано отремонтировать 92 аппарата, из них на сегодняшний день отремонтировано около 30. Мы работаем на том, что у нас осталось в наследство от Украины. И помощь нам оказывает Российская Федерация – и тесты мы получаем от них. У нас просто нет иных вариантов. На сегодняшний день мы выполнили около 11 тыс. тестов. Тесты нам поставляет "Роспотребнадзор" и иные организации. И медикаменты, естественно, нам поступают и России. Иначе мы бы не выжили», – заключила «министр».

Отметим, что несмотря на оптимизм Долгошапко, именно «ДНР» сейчас в лидерах как по количеству заболевших коронавирусом на Донбассе, так и по смертельным случаям.

Так, как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 июня в Украине коронавирусом заболели 43 628 человек (19 027 пациентов выздоровели, 1 147 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 481 инфицированных (выздоровели – 196 пациентов, летальных случаев – 9), Луганской области– 80 (выздоровели – 58 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 119 заразившихся COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» – 500 заразившихся (выздоровел 442 человека, летальных случаев – 12).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube