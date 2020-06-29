На Луганщине четверолапый «пограничник» нашел оружие в машине выезжающего в РФ

В пункте пропуска «Меловое» (Луганская обл.) на границе с Россией в автомобиле «Шевроле», на котором в РФ направлялся наш соотечественник, служебный пес Дик обнаружил оружие. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Находку обнаружили 28 июня. При осмотре багажного отделения легковушки пограничники вместе с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили боеприпасы к 5.45 мм АК-74, и несколько частей ударно-спускового механизма 9 мм пистолета Макарова.

Весь арсенал 53-летний украинец спрятал среди личных вещей. Находки изъяли представители правоохранительных органов.

Сведения о выявленном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных преступлений по признакам совершения преступления согласно ст. 201 УК Украины («Контрабанда»).