Нелепая ситуация: В «ДНР» пояснили, почему замотали стелу «Россия»

В «ДНР» пояснили, почему замотали новую стелу «Россия» на контрольно-пропускном пункте «Еленовка», передают «Донецкие новости».

«Стелу "Россия" на КПВВ "Еленовка" вдруг запаковали. Причины довольно прозаичны: организаторы установки поторопились и не получили ряд необходимых согласований», – сообщается в «республиканском» паблике «Донецкий телеграм».

В соцсетях признают, что сносить «Россию» было бы опрометчиво, а «держать стелу в запакованном виде довольно странно. Нелепая ситуация».

Примечательно, что стелу установили еще до 11 июня. То есть в период, когда линия разграничения со стороны «ДНР» была закрыта. Скорее всего, ее установили либо ко Дню России, который в «ДНР» отмечали 12 июня, либо «в знак протеста» открытию 10 июня линии разграничения с украинской стороны. Но о водружении не сообщалось местными «властями».

А 27 июня «глава ДНР» принял решение об очередном закрытии КПП, и в этот же день стелу «замотали». От «официальных властей» опять же не было никаких комментариев. Поэтому местные жители сами начали предлагать причины, среди наиболее распространенных в соцсетях:

«справляли нужду те, кто по несколько дней на КПП ждал пропуска от ДНР»;

«отмыли деньги, показали народу и хватит»;

«Пушилину дали по рогам за активность. Вот и стелу спрятали, и фразу "интегрируемся в РФ" заменил на "придем к российским стандартам"».

Большинство склоняются к тому, что установка стелы не была согласована с Кремлем. И на въезде на неподконтрольную Украине территорию такая «Россия» – слишком вызывающая «в международном контексте».

Этого же мнения придерживается и «республиканский» блогер Иван Лихачев – он из Донецка, сторонник «ДНР». В «Википедии» о Лихачеве говорится как об «украинском легкоатлете, победителе первенств Украины среди юношей и юниоров». Он действительно воспитанник училища олимпийского резерва им. С. Бубки. После 2014 года выехал в Россию. Но в 2018-м вернулся из Санкт-Петербурга обратно в родной город, так как, по его словам, в РФ нет поддержки «переселенцев из ДНР». При этом он не перестал быть противником Майдана и Украины. Однако, после возвращения из РФ он перепрофилировался в «политического» блогера.

Лихачев тоже не обошел тему стелы на КПП «Еленовка». «Когда вы въезжаете из Украины на КПП "Еленовка", вас сразу встречает большая стела с надписью "Россия". Это я записывал 11 июня. Прошло 2 недели, и 28 июня – теперь ее задрапировали. Зачем? Зачем тогда ее нужно было устанавливать? А на самом-то деле, потому что определенным людям раздали звездюлей за то, что они здесь делают. Теперь просто интересно: кто вам, ребята, дал команду эту стелу устанавливать, и кто теперь вам дал команду ее замотать? Это все от нехватки "серого вещества", когда люди просто не понимают, что происходит. А ведь в России не один уже год заявляют, что Минские соглашения – это всё, что Донбасс – это Украина. У нас же здесь везде флаги России, стелы, граффити. Но здесь можно каждый забор выкрасить в цвета российского триколора, но от этого Россия ближе не станет», – считает Лихачев.

Он считает, что «местная элита» с данной стелой изначально хотела, во-первых, «прогнуться» перед Кремлем, и, во-вторых, дать «пас другой стороне, мол, здесь – это Россия». «А теперь вы ее замотали. И в дальнейшем вам ее придется демонтировать. Как это морально будет выглядеть для людей? Они же потом будут кричать, что "Россия нас сливает". А на самом-то деле все это делают местные управленцы», – возмущается блогер.

«Когда все ходили 11 мая на референдум, и накануне Путин говорил – ребята, подождите, не торопитесь. А у нас же здесь все говорили: да вы что, эти заявления – хитрый план Путина, все равно здесь будет Россия. 6 лет прошло, и на слова Путина начинаешь смотреть по-другому. Начинаешь задумываться: а, может, мы все сделали неправильно? А может быть Путин не имел никакого хитрого плана? Но это же неудобная позиция для местной элиты», – резюмирует свои рассуждения «республиканец».

Как сообщалось ранее, 11 июня на КПП «Еленовка» была замечена стела «Россия», ее фото появились в соцсетях. Но 27 июня «арт-объект» замотали целлофаном.