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С начала ООС на Донбассе спасатели обезвредили более 42 тысяч взрывоопасных предметов

29.06.20 21:28
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС

За время проведения Операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях обнаружили и обезвредили более 42 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 7824 га территории и 22,95 га акватории, изъяли и обезвредили более чем 42 тыс. взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении.

Также в штабе ООС проинформировали, что на минувшей неделе подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил активно привлекались к проведению пиротехнических работ на территории Донецкой и Луганской областей.

Пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали 37 гектаров территории, изъяли и обезвредили 379 взрывоопасных предметов.

Работа по разминированию Донбасса продолжается.

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