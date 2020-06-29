В «ДНР» больные коронавирусом убегали из стационаров, – «министр здравоохранения»

В «ДНР» были случаи, когда больные с подтвержденным COVID-19 уходили из стационаров, а потом их «скорая» доставляла уже в реанимацию. Об этом российской «Комсомольской правде» рассказала «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

Она напомнила, что по состоянию на 29 июня коронавирусом в «ДНР» заразились 1 119 жителей, 70 смертельных случаев. Сейчас на лечении в инфекционных стационарах находятся 719 пациентов с COVID-19. То есть выздоровело всего 40% зараженных.

«Порой врачам сложно пациентам объяснить, почему надо проходить лечение, если их ничего не беспокоит, а на рентгене видна пневмония. У нас были случаи, когда люди уходили из стационаров, а затем "скорая" привозила их уже с дыхательной недостаточностью в реанимацию. Некоторые действительно порой недооценивают всю серьезность ситуации», – сказала Ольга Долгошапко.

На сегодня на самоизоляции на дому находятся 11 002 человека. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами тестов – всего 330 человек.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 на Донбассе (как подконтрольной Украине, так и неподконтрольной части). При этом Долгошапко считает, что «республике» удалось справиться с пандемией.