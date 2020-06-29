Все стабильно: В Донецкой области нет новых заразившихся коронавирусом (Карта)

В Донецкой области за прошедшие сутки ни подтвердился ни один новый случай COVID-19. При этом 2 человека выздоровели. Об этом сегодня, 29 июня, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«В течение дня было проведено 160 исследований методом ПЦР и 22 – ИФА», – дополнил он.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтвержден 481 случай COVID-19, из них:

выздоровели – 198 пациентов;

находятся на лечении – 274 человек;

летальных случаев – 9.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 июня в Украине коронавирусом заболели 43 628 человек (19 027 пациентов выздоровели, 1 147 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 80 инфицированных (выздоровели – 58 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1119 случаев COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» – 500 заразившихся (выздоровел 442 человека, летальных случаев – 12).