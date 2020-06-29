Все стабильно: В Донецкой области нет новых заразившихся коронавирусом (Карта)

В Донецкой области за прошедшие сутки ни подтвердился ни один новый случай COVID-19. При этом 2 человека выздоровели. Об этом сегодня, 29 июня, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
«В течение дня было проведено 160 исследований методом ПЦР и 22 – ИФА», – дополнил он.
Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтвержден 481 случай COVID-19, из них:
- выздоровели – 198 пациентов;
- находятся на лечении – 274 человек;
- летальных случаев – 9.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 июня в Украине коронавирусом заболели 43 628 человек (19 027 пациентов выздоровели, 1 147 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 80 инфицированных (выздоровели – 58 человек, летальных случаев – 0).
В «ДНР» – 1119 случаев COVID-19 (выздоровели 330 человек, летальных случаев – 70). В «ЛНР» – 500 заразившихся (выздоровел 442 человека, летальных случаев – 12).