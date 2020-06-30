В «ДНР» показали помидорные деревья в Енакиево (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) работают теплицы, где выращиваются помидоры. Тепличное хозяйство, которое занимает почти 2 гектара, показали в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

В теплицах выращивается помидор красный. Сердце теплицы – управляющий компьютер. Автоматикой контролируются все процессы, которые происходят за стеклом. С помощью компьютера регулируется температура, полив. Если он выйдет из строя – теплица работать не будет.

За работой всего хозяйства следит персонал. Главный агроном Андрей Кисель работает в теплице почти 10 лет. Все механизмы знает. Объясняет: чтобы выросли хорошие помидоры, нужна хорошая вода.

Все процессы в тепличном хозяйстве, уверяют в «ДНР», практически полностью автоматизированы. В том числе «шторки» – ставни – на крыше открываются автоматически. Иначе, говорят на предприятии, такие помидорные деревья не вырастить.

Как утверждает главный агроном, урожай – от 12 до 65 кг с 1 кв. м. Такие объемы можно вырастить, только соблюдая строгий микроклимат внутри теплицы. Удобрения применяются по определенному рецепту. В теплице уверяют, что если томат отдать на анализ на нитраты, то результаты будут гораздо меньше, чем в любом огородном помидоре – 0,0.

В отличие от томатов, выращенных в огороде, в теплице помидоры выращиваются в брикетах, привезенных из Индии. В них – кокосовая стружка.

Помидоры из теплиц Енакиево в основном идут на рынки Донецка и Макеевки.

