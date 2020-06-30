В «ДНР»: Енакиево лидирует по количеству онкозаболеваний (Фото)

Жители неподконтрольного украинским Енакиево – города в 55 км от Донецка – бьют тревогу. У каждого четвертого мужчины и у каждой пятой женщины онкологическое заболевание и все чаще диагноз «рак» у детей. Об этом пишет российское издание «Комсомольская правда».

Как сообщил главный онколог города Валерий Солоп, за год в Енакиево зарегистрировали 404 случая заболевания раком на 100 тыс. населения. В то время как средний показатель по «республике» – 313. «Последние 10 лет, к сожалению, у нас ситуация лишь ухудшается. Каждый год на учет берем около 550 новых случаев. Всего на сегодня на учете состоят 3200 человек», – рассказал врач.

По его словам, пальму первенства среди онкозаболеваний у мужчин удерживает рак легких, а у женщин – злокачественные опухоли молочной железы. На втором месте – онкология желудка. Дальше – рак кишечника, печени и прямой кишки. Мужчины чаще стали болеть раком предстательной железы. Растут лейкозы у детей. По прогнозу, к 2030 году онкологическое заболевание будет у каждого третьего жителя Енакиево.

«Это напрямую связано, прежде всего, с загрязнением окружающей природной среды. Наши металлургический и коксохимический заводы выбрасывают в атмосферу "букет" вредных ингредиентов. Енакиевцы, живущие в центре города, не открывают окон – в квартиры летит та же промышленная пыль. К тому же, у нас из-за затопленных шахт загрязнены и грунтовые воды. И не только солью. Так, город-спутник Юнокоммунаровск (после переименования – Бунге, – ред.) стал известен на весь мир после проведения там на одноименной шахте в 1979 году ядерного эксперимента», – утверждает Валерий Солоп.

«Среди вызывающих онкологию факторов – вредные вещества в овощах и фруктах. Также на состоянии здоровья людей негативно сказываются пища с искусственными добавками, красителями, малоподвижный образ жизни», – добавил он.

Валерий Солоп сообщил, что при лечении наряду с традиционными методами (хирургическим вмешательством, химиотерапией и лучевой терапией) все чаще применяются иммунопрепараты, дающие практически стопроцентный результат.

«Единственное – проблема в их дороговизне. Так, чтобы пройти один курс лечения, потребуется почти полмиллиона рублей (204 тыс. грн – ред.)… По-прежнему главной основой в борьбе с раком является ранняя диагностика. Чем раньше начинаем лечить, тем оптимистичнее результаты», – отмечает главный онколог Енакиево.

По его словам, в Енакиевском онкодиспансере лечат жителей Дебальцево, Кировского (после переименования – Крестовка), Ждановки. Лечебное учреждение сотрудничает с Харцызским центром лимфохирургии.

Валерий Солоп уверяет, что в «ДНР» «очень сильная профессиональная команда специалистов – 188 человек, и среди них 17 профессоров и докторов наук». Также врач сообщил, что сам он – «ученик родоначальника Донецкой школы онкологов Григория Бондаря».