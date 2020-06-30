Иран направил во Францию «черные ящики» сбитого самолета МАУ

Иран направил во Францию «черные ящики» сбитого самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом сообщил военный прокурор Тегерана Голамабас Торки, пишет «Сегодня» со ссылкой на Associated Press. Американское агентство, в свою очередь, ссылается на иранские государственные СМИ.

По словам Торки, один из бортовых самописцев был «физически поврежден», поэтому данные с него можно достать только при помощи современной технологии.

Как пояснил прокурор, иранские эксперты не смогли приобрести необходимое оборудование из-за санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

К расшифровке «черных ящиков» приступят только 20 июля 2020 года, и только в том случае, если не произойдет «никаких неожиданных событий». Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, передает агентство ISNA.

Дипломат уточнил, что команда специалистов из Ирана будет руководить исследовательской работой, а также контролировать процесс считывания данных. «Конечно, другие страны, так или иначе связанные с этим трагическим событием, могут направить своего представителя во Францию в качестве наблюдателя», – отметил он.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.