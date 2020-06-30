COVID-19: За сутки в Украине заболели 706 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 706 человек. Среди заболевших 62 ребенка и 56 медиков. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 706 человек. Из них 62 ребенка и 56 медработников. Были госпитализированы 192 человека. Зафиксированы 12 летальных случаев. Выздоровели 88 пациентов. В целом за все время пандемии в Украине заболели 44334 человека. Из них 3238 детей и 6721 медработник. При этом в целом выздоровели 19115 человек. Летальных случаев 1159», – сказал министр.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (143), Закарпатской (97), Ровенской (74) и Одесской (66) областях.

По данным Минздрава, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 481 случай COVID-19, в Луганской – 80.