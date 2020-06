Германия выделяет 2 млн евро на проект ЮНИСЕФ на Донбассе

В этом и следующем году Германия профинансирует еще один проект чрезвычайной экстренной помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) («Ensuring a protective environment to girls and boys, including those with disabilities, and their families along the contact line and in NGCA through mine risk education awareness, psychosocial first aid and basic health care services in the context of the COVID19 outbreak»), предоставив 2 млн евро. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба посольства Федеративной Республики Германия в Киеве.

«Проект, который будет финансироваться, рассчитан на людей, которые нуждаются в особой защите и страдают от конфликта, который продолжается до сих пор в Восточной Украине, а именно новорожденные, дети и их матери. В частности речь идет об улучшении медицинского обслуживания и психосоциальной опеке, обеспечении чистой питьевой водой, мерах по созданию лучших санитарных условий, а также о практической помощи, например, обеспечении детей зимней одеждой», – говорится в сообщении.

Кроме того, при поддержке Федерального правительства медицинским учреждениям Украины будет предоставлено медицинское и защитное снаряжение, а также дезинфекционные и санитарно-гигиенические материалы для борьбы с последствиями COVID-19. Также с помощью немецкого финансирования ЮНИСЕФ продолжит мероприятия по информированию об опасности мин, неразорвавшихся боевых средств и остатков снарядов и мероприятия опеки пострадавших от мин.

Уже в 2018/2019 году Германия предоставила 2 млн евро для финансирования гуманитарных проектов, которые осуществлялись ЮНИСЕФ в Украине. Своим нынешним грантом Германия увеличивает свою гуманитарную помощь в Украине.

«В целом же благодаря 21 млн евро, выделенным только в 2019 году, и предоставленным уже в этом году почти 19 млн евро Германия остается важнейшим двусторонним гуманитарным партнером Украины», – отмечается в сообщении.