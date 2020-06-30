Сводка из зоны ООС за 29 июня: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели обстрелы в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ двое военнослужащих Объединенных сил были ранены. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

возле хутора Вольный (Золотое-4) – из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на подступах к Крымскому и Луганскому – из минометов калибром 120 мм;

у Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал опорные пункты Объединенных сил:

вблизи Березового – из противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Старогнатовки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в пригороде Марьинки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Как отметили в штабе, по уточненной информации, 28 июня в 21:18 и в 22:55 НВФ с направления неподконтрольного правительству Украины поселка Доломитное целенаправленно дважды обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское, применив стрелковое оружие калибром 7,62 мм. В результате первого обстрела было повреждено окно и мебель одного из домов, а во время второго противник попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома. Пострадавших граждан, в результате обстрела, к счастью, нет.

Наблюдателями украинской стороны СЦКК, которые работали на месте происшествия, также было установлено, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность НВФ к данному преступлению.

С начала текущих суток противник 1 раз нарушил режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ совершили обстрел из миномета калибром 120 мм позиций вблизи Невельского.

В «ДНР» заявляют, что «войска Киева за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 26 единиц. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты "Трудовская", Александровка, Жабичево и города Докучаевска; на горловском направлении – район поселка шахты им. Гагарина. Накануне в результате обстрела произошло возгорание жилого дома в поселке Александровка на западе Донецка. Кроме того, огнем в поселке шахты "Трудовская" были повреждены 2 дома по ул. Луговского и ЛЭП, 36 абонентов остались без электроснабжения».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.