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Еще одна смерть и 17 новых случаев: В «ДНР» сообщили о ситуации с COVID-19

30.06.20 10:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за прошедшие сутки выявили 17 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 29 июня, выявлены 17 случаев заболевания COVID-19. Все случаи новой коронавирусной инфекции выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее, среди них 4 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 64 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 30 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1136:

  • на лечении – 724 пациента,
  • выписан – 341 человек,
  • летальных случаев – 71.

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