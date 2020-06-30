На Луганщине от COVID-19 выздоровели трое детей (Карта)

За прошедшие сутки в Луганской области не выявлены новые случаи инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«По состоянию на 30 июня в Луганской области лабораторно подтверждены 80 случаев инфицирования COVID-19. Среди инфицированных – 7 детей до 17 лет. Случаи инфицирования уже зарегистрированы в 12-ти из 15-ти административных территорий области», – сообщили в центре.

По состоянию на 30 июня зарегистрированы 80 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19, из них: