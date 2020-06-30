Полное отсутствие контроля будет приводить к очень плохим результатам: Степанов обратился к властям в регионах

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал местные власти в Украине не подставлять людей чрезмерным ослаблением карантина и отсутствием жесткого контроля соблюдения противоэпидемиологических мер, чтобы задобрить их перед выборами, которые состоятся осенью. Об этом глава Минздрава сказал сегодня, 30 июня, в ходе брифинга.

«Сейчас не популярно вводить какие-то карантинные ограничения, дополнительные ограничения. Непопулярно контролировать соблюдение тех рекомендаций, которые установлены в стране, потому что все уже начали жить в условиях предвыборной кампании. Но сейчас обращаюсь, в том числе, к местной власти: подумайте о здоровье ваших избирателей, которые за вас придут голосовать, придут на выборы в октябре. Такое игнорирование и попытки заигрывания с ними – то есть, полное отсутствие контроля – оно будет приводить к очень плохим результатам, и уже приводит», – сказал Степанов.

Министр отметил, что каждый день фиксируется определенное количество летальных случаев, которое не уменьшается. Каждый день фиксируется большое количество госпитализаций людей, растет заполненность коек в больницах коронавирусными больными.