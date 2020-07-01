Челентано и фонтаны: Житель Донецка показал атмосферу на бульваре Пушкина (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал центр города летом.

Дончанин постарался передать вечернюю атмосферу на бульваре Пушкина. Он сообщил, что до 10 вечера здесь работают фонтаны и «все в розах».

Дончанин миновал Пальму Мерцалова, детские площадки. Повсюду – гуляющие люди. Местные музыканты исполняют широко известные композиции: Адриано Челентано Ma Perke, «Лесоповал» «Я куплю тебе дом» и другие.

«Виконста» прошел мимо череды кафешек, пабов и ресторанов и вышел к часам. Он отметил, что на часах – 19:35, и к этому времени все места в кафе уже были заняты.

По словам дончанина, люди прогуливаются по бульвару, сидят на скамейках или в развлекательных заведениях. А чтобы прокатиться на аттракционах, жители Донецка отправляются в парк Щербакова.

«Виконста» прошел мимо памятника Пушкину, спустившись вниз, он попал на небольшой рыночек, где продают изготовленные вручную украшения, заколки для волос, игрушки. «Бульвар у нас идет вниз. Чем дальше вы будете отдаляться от центра, тем меньше будете встречать людей. Хотя, по всей дороге, я смотрю, практически все лавочки заняты», – резюмировал мужчина.