Жизнь на окраинах Донецка: Опубликованы новые кадры (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как сегодня живут городские окраины.

Мужчина приехал на автомобиле в начало ул. Стратонавтов. «Начинается она именно отсюда. На дорогу нужно смотреть, так как можно влететь в яму от мины и проколоть колесо. А так – большое количество разбитых домов», – сказал он.

По словам дончанина, люди убирают в некоторых дворах и на улицу выносят большое количество строительного мусора. «Людей здесь немного живет, и мародеры присутствуют», – сообщил он.

Также житель Донецка подъехал к развилке, где на углу стоит разрушенный магазин. Напротив него – вдали – виднеется аэропорт.

Дончанин напомнил, что раньше в этих местах ходил различный транспорт. Сейчас до окраины доезжает лишь автобус №71.

Показал мужчина и улицы села Веселое. Он рассказал, что по местному телевидению показывают репортажи про то, как международные организации привозят стройматериалы для восстановления домов. «Каждый дом посечен осколками, каждый фасад, стекла», – отметил он.

Люди на окраинах города встречаются крайне редко, иногда об их присутствии говорят припаркованные у домов авто. Остаются разрушенными заправки, магазины, остановки. Часто на дороге встречаются горы мусора.

Также дончанин показал центр поселка Октябрьский, где находится частично сгоревший и частично разрушенный рыночек. В некоторых пятиэтажках поселка заменены окна.

По словам жителя Донецка, садики здесь все закрыты. Работает лишь одна школа, ближе к ж/д вокзалу. 21-я больница также не работает. Мужчина обратил внимание, что на школе №50 и больнице №21 – новые крыши, также вставлены окна.

Закрыт и целый ряд магазинчиков, которые находятся на первых этажах многоэтажек в районе рынка.