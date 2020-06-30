В ВСУ COVID-19 болеет 181 человек

По состоянию на утро сегодняшнего дня, 30 июня, в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 181 человек. Всего за время пандемии выздоровели 310 человек, летальных случаев – 5. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 555 человек. У 40 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

За прошедшие сутки в армии зарегистрирован 1 новый случай COVID-19.

«Военнослужащий (Киевская область) находится в изоляторе воинской части и планируется к госпитализации в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ". Состояние пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – говорится в сообщении.