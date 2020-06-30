Нужно с 4 утра стоять: В соцсетях показали очередь желающих получить разрешение на выезд из «ДНР» (Фото)

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке большое количество людей с раннего утра занимают очередь, чтобы получить разрешение на выезд на подконтрольную территорию. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Очередь собирается перед местным «оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» «Здоровое движение» по ул. Университетской, где составляются списки.

«Мамадарагая… Чтоб подать заявление в штаб, нужно с 4:00 утра отстоять очередь 500 чел. 3 очереди: очередь записаться в очередь… Совок, гетто очередей Так вот же тот совок, по которому ностальгия! Теперь каждый может снова в очереди с 4 утра постоять!», – делятся возмущениями пользователи соцсетей.

Люди уточняют, что одна очередь – по списку подать заявление на выезд на подконтрольную территорию. Те же, кто хочет выехать в РФ – занимают отдельную очередь.

Напомним, как с подконтрольной Украине территории попасть в списки на въезд в «ДНР».