Без ВНО и во все вузы Украины: Важные изменения для абитуриентов с неподконтрольного Донбасса

Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в закон «О высшем образовании». Теперь дети с неподконтрольной украинским властям части Донбасса и из аннексированного Крыма смогут поступать во все вузы Украины без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сегодня, 30 июня, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов.

«ВР проголосовала за изменения в закон Украины "О высшем образовании". Законопроект № 3734 упрощает поступление в вузы Украины выпускникам школ из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Дети из этих территорий смогут поступать в вузы Украины без ВНО и иметь возможность поступить во все высшие заведения, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас», – написал нардеп.