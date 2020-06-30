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Без ВНО и во все вузы Украины: Важные изменения для абитуриентов с неподконтрольного Донбасса

30.06.20 11:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в закон «О высшем образовании». Теперь дети с неподконтрольной украинским властям части Донбасса и из аннексированного Крыма смогут поступать во все вузы Украины без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сегодня, 30 июня, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов.

«ВР проголосовала за изменения в закон Украины "О высшем образовании". Законопроект № 3734 упрощает поступление в вузы Украины выпускникам школ из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Дети из этих территорий смогут поступать в вузы Украины без ВНО и иметь возможность поступить во все высшие заведения, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас», – написал нардеп.

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