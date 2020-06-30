В «ДНР» назвали причину закрытия КПП на линии разграничения

Причиной приостановки пропуска людей через линию разграничения в «ДНР» и из «республики» стало «резкое обострение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине». Об этом сегодня, 30 июня, заявили в местном «оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», передают местные интернет-ресурсы.

«В Украине наблюдается очень неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, количество заболевших COVID-19 стремительно растет, налицо антирекорды по заболеваемости и смертности. По заявлениям украинских чиновников, набирает силу вторая волна заболевания. В целях безопасности наших граждан и для предупреждения массового распространения коронавирусной инфекции среди жителей ДНР, глава республики Денис Пушилин 27 июня подписал указ, которым приостанавливается движение через линию разграничения с Украиной», – сказано в сообщении.

«Если бы границы были открыты, то ситуация с распространением COVID-19 на территории республики могла бы выйти из-под контроля», – уверяют в «штабе».

Там добавляют, что при этом «штаб» «продолжает рассматривать обращения граждан, которые намереваются въехать в ДНР; разрешение на въезд могут получить жители, которым необходимо пройти лечение в республике, в случае болезни близкого родственника или необходимости ухода за ним, а также наличия регистрации на территории ДНР».

Напомним, несмотря на закрытие в «ДНР» «республиканского» контрольно-пропускного пункта «Еленовка», на данном транспортном коридоре украинский КПВВ «Новотроицкое» продолжает работать.