И на что они надеются: В Луганске обсуждают цены в парке отдыха (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске работает парк культуры и отдыха имени 1 Мая. Сколько в нынешнем году стоят аттракционы, рассказали местные жители.

Самый дорогой аттракцион – «Сальто» – стоит 100 руб. (38 грн по местному курсу на 1.07.2020), «Автодром» и «Лодочка Вектор» – по 70 руб. (27 грн), 10 выстрелов в тире обойдутся посетителям в 50 руб. (19 грн).

Есть также аттракционы по 40-50 руб. (15-19 грн), и по 30 руб. (11 грн) для самых маленьких: «Колокольчик», «Ветерок», «Электрокачалка» и другие.

В сравнении с прошлым годом подорожали некоторые аттракционы – цены подняли на 10 руб. (4 грн).

При этом луганчане отмечают, что такие катания в парке – это слишком дорого, с учетом мизерных зарплат. «Ну и цены… Мда. И на что они надеются… Были б цены адекватны, были бы и люди. А так... Для луганчан это дорого… А если с тремя детками – во что обойдется такая прогулка», – пишут в различных пабликах жители Луганска.