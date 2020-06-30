COVID-19 в Славянске: Лях рассказал о ситуации

В Славянске (Донецкая обл.) зафиксирован 191 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Такие данные сегодня, 30 июня, озвучил мэр города Вадим Лях в ходе пресс-конференции.

«По состоянию на утро 30 июня у нас в Славянске зарегистрирован 191 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. 11 пациентов – вероятные подозрения. 56 пациентов выздоровели, в том числе трое детей. 12 – госпитализировано и проходит стационарное лечение в инфекционной больнице г. Константиновка. 121 человек на самоизоляции. 2 летальных исхода. За последнюю неделю в городе выявлены 97 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19», – сказал Лях.

Отдельно мэр прокомментировал ситуацию в городском психоневрологическом интернате: «По состоянию на утро в психоневрологическом интернате Славянска выявлено всего 100 человек, в том числе 57 – лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди подопечных и 43 случая – среди сотрудников. На госпитализации находятся 7 человек».

Также Вадим Лях отметил, что необходимо усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в общественных местах: «Сейчас, знаете, такое слово: карантин "сломался". Он действительно "сломался". Уже насильно и жесткими мерами мы вряд ли людей поместим на самоизоляцию в квартиры. Но, по крайней мере, усилить контроль в общественных местах и самоизоляцию просто необходимо».