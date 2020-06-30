Транспорт могут остановить: Глава правительства озвучил условия ужесточения карантина

В некоторых областях Украины карантин могут усилить, если количество больных COVID-19 достигнет 60 на 100 тыс. населения. Сейчас этот показатель – 50. Также существует вероятность остановки общественного транспорта. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «BBC Украина».

Он не считает ошибкой ослабление карантина в то время, когда в Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Правительство пытается балансировать между сохранением жизней украинцев и спасением экономики страны. Глава правительства назвал условие для усиления ограничительных мер.

«Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тыс. населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тыс. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей», – сказал Шмыгаль.

Недавно мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работу общественного транспорта в столице вновь могут ограничить из-за того, что ситуация с коронавирусом ухудшалась в последние недели. Глав правительства подтвердил, что транспорт в некоторых областях действительно могут остановить.

«Есть рост количества больных. Львовская область – на первом месте по количеству, есть Киев, традиционный лидер и в котором самая большая плотность населения и количество людей, есть Черновицкая, Ровенская область вырывается в лидеры. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется вернуться к закрытию транспорта. Ситуация меняется каждый день. Это можно с боем сравнить. Как передовая – никогда не знаешь, как изменится ситуация через сутки. Относительно метро, то мы выступаем помощниками для местного самоуправления. Правительство контролирует ситуацию в Украине в целом, но локальные усиления или ослабления возлагаются на местное самоуправление. Инициатором этого должен стать киевский городской голова. Если этой инициативы нет, а мы по показателям видим, что уже есть угроза жизни и здоровью людей, угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, будем вмешиваться», – сказал Шмыгаль.