Линию разграничения можно пересечь только в КПВВ «Станица Луганская», – Госпогранслужба

Через линию разграничения на Донбассе пропуск осуществляется только через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская», еще два КПВВ остаются заблокированы. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ГПСУ уточнили, что КПВВ «Марьинка» незаконные вооруженные формирования блокируют с 11 июня, а КПВВ «Новотроицкое» – с 28 июня (оба – в Донецкой области). При этом с украинской стороны пункты пропуска открыты.

«Напоминаем, что согласно требованиям приказа командующего Объединенных сил, контрольно-пропускные операции в КПВВ "Новотроицкое" осуществляются ежедневно на выезд на временно оккупированную территорию с 7:00 до 18:00, на въезд на контролируемую территорию – с 7:00 до 20:00, а в КПВВ "Марьинка" – ежедневно с 11:00 до 14:00. Однако, эти дорожные коридоры пока заблокированы боевиками незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении.

В КПВВ «Станица Луганская» людей пропускают ежедневно в пешем порядке на выход на временно неподконтрольную территорию с 7:00 до 18:00, на вход на контролируемую территорию – с 7:00 до 20:00. За минувшие сутки, 29 июня, данный КПВВ пересекли более 800 человек.

Пропускные операции в КПВВ «Майорское» и «Гнутово» в настоящее время не осуществляются.

«Все лица, прибывающие с временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение "Дій вдома" или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти», – напомнили в ГПСУ.

В ведомстве подчеркивают, что уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пропуске при въезде с временно неподконтрольных территорий лицу, которое не дало согласие на обсервацию или самоизоляцию с использованием приложения «Дій вдома».

Ранее сообщалось, что в Госпогранслужбе Украины в связи с принятыми Кабмином изменениями разъяснили, какие категории граждан не подлежат самоизоляции в связи с пересечением КПВВ с временно неподконтрольными Украине территориями в Донецкой и Луганской областях.