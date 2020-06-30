В «ДНР» в ДТП на выходных пострадали 13 человек (Фото)

В «ДНР» в период с 27 по 28 июня произошло 9 ДТП, в которых 13 человек получили травмы, и зарегистрированы 9 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

27 июня в Енакиево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог 39-летний водитель автомобиля Zaz Sens при повороте направо не уступил дорогу 13-летнему велосипедисту, который двигался в попутном направлении прямо, в результате чего совершил столкновение с ним. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения.

28 июня в Ленинском районе Донецка 30-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на 17-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 290 нарушений ПДД, среди которых 38 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.