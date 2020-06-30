Авария на шахте на Луганщине: Начато уголовное производство

По факту аварии на шахте «Привольнянская» ПАО «Лисичанскуголь» на Луганщине начато уголовное производство. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что досудебное расследование ведут следователи Лисичанского отдела полиции под процессуальным руководством Лисичанской местной прокуратуры.

«Установлено, что 29 июня 2020 года на шахте во время выполнения работ на глубине 140 метров произошел обвал породы. В результате аварии подземный электрослесарь получил смертельные телесные повреждения, проходчик госпитализирован в медицинское учреждение с травмами нижних конечностей. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека)», – говорится в сообщении.

Проводятся неотложные следственные действия. Причины инцидента будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз. Ход досудебного расследования уголовного производства находится на контроле руководства прокуратуры Луганской области.

Ранее сообщалось, что в ночь с 28 на 29 июня в 23:30 из-за обвала на шахте «Привольнянская» ПАО «Лисичанскуголь» погиб шахтер.