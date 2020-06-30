В «ДНР» в третий раз задержали сбежавшего из плена Григория Синченко

Григорий Синченко, который попал в плен «ДНР» второй раз в октябре 2019 года и с мая 2020 года находился в розыске «МВД ДНР» как сбежавший, снова задержан. Об этом сообщила его мать Татьяна Гулевская, передает «Укринформ».

«Мне написал адвокат, Гришу поймали в понедельник, 29 июня, через месяц и неделю после побега. Во время плена его очень пытали. На фото, которое показывали по местному телевидению спецслужбы, на лице Григория видны следы ожогов. Я могу только представить, что его ожидает сейчас. Ведь представители "МВД", которые приезжали к моей маме, которая живет в Донецке, предупреждали, что свободы Григорию не видать, как и жизни», – сказала мать.

Григорий Синченко

По словам Татьяны Гулевской, более недели назад «спецслужбы ДНР» арестовали ее дочь, выбивали от нее показания, где может скрываться брат.

«Ее отпустили после задержания Гриши», – добавила Татьяна Гулевская.

Как сообщалось ранее, 25-летний Григорий Синченко был арестован в Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в «партизанской деятельности», хранении оружия, подрывах вышки «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Синченко имеет инвалидность III группы. В плену его подвергали пыткам: по словам матери, Татьяны Гулевской, его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалось легкое. В декабре 2017-го Синченко освободили в результате обмена пленными и передали украинской стороне.

Но Синченко снова вернулся в Донецк. И в октябре 2019 года его снова задержали «спецслужбы ДНР». В мае этого года он совершил побег, но не смог выбраться из Донецка.

Татьяна Гулевская подозревает, что ее сына сдали те, к кому он обращался за помощью.