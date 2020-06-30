На Луганщине НВФ обстреляли украинских военных из минометов, есть раненые

Сегодня, 30 июня, на луганском направлении, у Новозвановки (Попаснянский р-н), в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) были ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, НВФ вели обстрел из минометов калибром 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Такие действия НВФ, сообщили в пресс-центре, безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили активность противника. Потери противника уточняются.