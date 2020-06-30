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В «ЛНР» медики зафиксировали еще одну смерть от коронавируса

30.06.20 14:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19, новые случаи заболевания коронавирусом не выявлены. Об этом сегодня, 30 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Зарегистрирован один летальный случай», – говорится в сообщении.

Таким образом, с начала эпидемии в «ЛНР» зафиксированы 500 случаев коронавируса, из них:

  • выздоровели – 446 человек;
  • летальных случаев – 13.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 июня в Украине коронавирусом заболели 44 334 человека (19 115 пациентов выздоровели, 1 159 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 481 инфицированный (выздоровели – 198 человек, летальных случаев – 9), Луганской области – 80 инфицированных (выздоровели – 59 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1136 случаев COVID-19 (выздоровел 341 человек, летальных случаев – 71).

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