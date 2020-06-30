За час выпала месячная норма осадков: В Мариуполе ликвидируют последствия непогоды

В Мариуполе продолжают выявлять и ликвидировать последствия вчерашней сильной грозы и ливня. Как сообщил первый заместитель городского головы Михаил Когут, за немногим более одного часа выпало почти месячное количество осадков, передает пресс-служба Мариупольского горсовета.

В эпицентре непогоды оказался Кальмиусский район города.

«Сразу на базе департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры был создан штаб по ликвидации непогоды. В него вошли руководители ГСЧС, аварийно-спасательной службы, коммунальных предприятий, районов. Первая задача была поставлена руководителям районов – совместно с представителями КСН обследовать места подтопления. Параллельно коммунальные предприятия начали работы», – рассказал Михаил Когут.

По его словам, перебои с транспортом были лишь в нескольких местах. Трамвайные пути расчистили от ила и запустили уже вчера около 21:00.

Заместитель мэра также сообщил, что ККП «Мариупольавтодор» занимается расчисткой ливневой канализации и откачкой воды. МКП зеленого строительства ликвидирует аварийные деревья. Вчера удалось убрать 40 деревьев, сегодня должны ликвидировать еще 64 упавших дерева. В целом в работах по ликвидации последствий аномального ливня сегодня задействованы более 190 человек и 9 единиц техники.

По данным горсовета, ДТЭК Донецкие электросети восстановили энергоснабжение на 100 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. Это более 20 тысяч домохозяйств во всех районах города.

В двух домах – по улицам Гонды, 36, и Охотничье, 114А, – зафиксировано разрушение порывами ветра кровли. Как отметил Михаил Когут, эти последствия непогоды также в настоящее время оперативно ликвидируют.