Надо готовиться ко второй волне: Зеленский прокомментировал последние данные по коронавирусу

Украине нужно готовиться ко второй волне коронавируса. Об этом, комментируя свежие данные о новых зараженных COVID-19 в нашей стране, сказал в ходе селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

«На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему», – сказал Владимир Зеленский.

В пресс-службе проинформировали, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии. Сейчас есть койко-места для почти 30 тыс. больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Также президенту доложили о ситуации на Прикарпатье и международной помощи. В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения – это лодки, помпы, специальные костюмы.