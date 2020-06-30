Посол Великобритании рассказала, почему не сработает Будапештский формат в урегулировании на Донбассе

Минский процесс имеет более реальные перспективы в урегулировании ситуации на Донбассе, чем возможный Будапештский формат, в котором Россия не желает участвовать. Об этом рассказала посол Великобритании Мелинда Симмонс, передает «РБК-Украина».

«Как подписант Будапештского меморандума, мы в свое время сделали то, что должны были бы сделать. Этот меморандум предусматривал две вещи: отсутствие агрессии в отношении Украины и обращение к Совету Безопасности ООН, если возникнут какие-то вопросы, связанные с безопасностью Украины. И когда Россия начала свою агрессию в отношении Украины, Великобритания неоднократно обращалась в Совбез ООН», – отметила Симмонс.

По ее словам, когда предыдущие украинские правительства делали запросы относительно встреч в Будапештском формате, Великобритания была готова принимать в них участие.

«Но Россия не хотела участвовать. Можно проводить встречи, но кресло представителя РФ всегда будет оставаться пустым. Я не уверена, что это поможет. Вопрос в том, куда прилагать усилия. Проводить встречи только для того, чтобы в очередной раз показать, что Россия не явилась? Но это уже происходит на других площадках. Зачем повторять?», – сказала посол.

Кроме того, она добавила, что Минский процесс дает «лучшую возможность поддержать то, что мы уже имеем».

«Минск сталкивается с самыми разными трудностями, но Великобритания поддерживает этот процесс от самого начала. Мне кажется, что министр Резников хотел бы видеть, как США и Соединенное Королевство играют более определенную роль в поддержке Минского процесса. Но есть определенные преимущества пребывания вне формата – при этом поддерживая его – потому что это дает большую гибкость. Я вижу потенциал для сотрудничества всех нас: Франция и Германия внутри Нормандского формата, мы и США – снаружи, пытаясь быть своего рода мостиком и помогая в реинтеграции», – поделилась своим видением Мелинда Симмонс.

Она подчеркнула, что очень важно объяснить, что именно Россия может прекратить эту войну.

«Я вижу очень пагубный нарратив, который продвигает Россия, что они не являются стороной конфликта, что они лишь посредник, что это внутренний конфликт. И важная роль Великобритании и других стран в том, чтобы указывать на эти манипуляции и называть вещи своими именами. Мы прекрасно понимаем, что происходит на самом деле. И никто не может обвинить украинскую сторону в том, что она не прилагает максимальных усилий в [Минском] процессе. Но в конечном итоге, эта война началась из-за российской агрессии. И Россия должна выполнять свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей», – резюмировала дипломат.