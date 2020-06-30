На голове без рук: В Краматорске показали самую гибкую девушку (Фото)

Надежду Кораблеву можно назвать одной из самых гибких жительниц Краматорска. Добиться совершенства ей помогла йога, передает «КраматорскPost».

Надежда работала мерчандайзером, торговым представителем, менеджером, социальным педагогом, специалистом по работе с молодежью и преподавателем в институте. Сейчас главным занятием ее жизни стала йога.

Йогой Кораблева начала заниматься 7-8 лет назад. Первоначально увлечение не было серьезным, но со временем девушке стала интересна энергетическая составляющая этой необычной гимнастики.

«Муж поначалу считал это просто увлечением во время декрета. Позже, когда это стало делом моей жизни, часто "ревновал" меня к моим занятиям. Очень много книг я прочла на эту тему, много видео посмотрела. Сейчас дополнительно получаю второе образование – физическая терапия и эрготерапия, чтобы грамотно работать с людьми, с нарушениями. В нынешнее время – муж больше поддерживает. Но все равно бурчит, что я много времени посвящаю общению со своими йогами», – рассказывает Кораблева.

Практикой Надя занимается каждый день, бывает по 2 раза. Сначала идет разминка, разогрев и настройка. Затем смена определенных асан (как силовых, так и на растяжку) и удержание их в статике, что формирует внутреннюю дисциплину, выносливость и освобождает голову от мыслей, переключая мозг на ощущения в теле. После этого, выполняется цикл пранаям (дыхательные практики).

В конце – полное расслабление в шавасане («поза мертвеца»). После чего можно приступать к медитации, конструировать мысленно реальность.

«Поза лотоса у меня любимая. Она не самая сложная, но ее нужно удерживать неподвижно длительное время. А для моего активного характера и суетливого ума это давалось сложно. Также люблю позы на баланс (стойка на руках, на одной ноге и так далее). В них тоже необходимо успокоиться и сконцентрироваться», – продолжает йогиня.

«Диеты не придерживаюсь. Но я за здоровую пищу в рационе, минимально обработанную. Еще могу подтягиваться на турничке – полезно для мышц шеи. Могу и пробежаться, и пройтись, но специально – ничем больше не занимаюсь», – добавляет она.

Кроме занятий для себя Надежда также преподает йогу: «Сложно посчитать, сколько у меня учеников, потому что в разные периоды их разное количество. Обычно, некоторые люди иногда выпадают из практики на время, затем снова возвращаются. Есть и костяк – люди, которые усердно и постоянно практикуют йогу. Таких, человек 15-20».

Главными достижениями, по признанию Кораблевой, стал личностный духовный рост и перемены внутри. «Сложно судить, что вообще является достижением в этой жизни. Благодарность людей, которые меня окружают. Ну и конечно, любимая доченька, которая украшает мою жизнь», – резюмировала она.