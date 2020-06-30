РФ проводит интеграцию спортивной молодежи для создания эффекта легитимности «Л-ДНР», – правозащитники

Правозащитники разрабатывают стратегию противодействия спортивной интеграции молодежи временно неподконтрольного украинским властям Донбасса в РФ. Эта политика проводится «администрациями Л-ДНР» с начала военного конфликта. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

В организации отмечают, что на протяжении всего военного конфликта спортсмены из временно неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей системно выступают на соревнованиях в городах РФ.

«Интеграция спортсменов является одним из основных направлений в программе оккупационных администраций РФ в ОРДЛО. Спортсмены выступают под флагами незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", а на международных соревнованиях всегда звучат гимны НВФ, а также гимн РФ, на таких соревнованиях также присутствуют спортсмены из других стран и видят, что с ними соревнуются спортсмены из оккупированных РФ территорий. Это создает эффект легитимности этих территорий», – убеждены в «Восточной правозащитной группе».

Самым болезненным моментом правозащитники считают то, что юные спортсмены, выступая под флагами «ЛНР» и «ДНР», фактически на ринге, борцовском ковре, татами – защищают и отстаивают НВФ «ЛНР» и «ДНР» в спортивной борьбе.

«РФ наносит идеологические удары и использует мягкую силу для легитимизации "ЛНР" и "ДНР" во всех сферах жизни. Но главная цель для них – это заполучить в свои ряды подрастающее поколение», – подчеркивают правозащитники.