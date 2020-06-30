Большая стройка: На Донетчине создали 300 дополнительных рабочих мест

В Донецкой области в рамках реализации национальной программы «Большая стройка» трудоустроили дополнительно 300 человек. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«300 безработных дополнительно привлечены и трудоустроены в инфраструктурные проекты, программы дорожного строительства и проекты по благоустройству городов и населенных пунктов в Донецкой области, которые реализуются в рамках программы "Большая стройка"», – говорится в сообщении.

По информации ОГА, сейчас в Донецкой области в рамках «Большой стройки» проводятся ремонты в 5-ти дошкольных учебных заведениях и 5-ти школах. В перечень объектов программы также включены 5 стадионов на территории Донецкой области: 2 – в Краматорске, по одному – в Волновахе, Селидово и Славянске.

Напомним, 14 мая в рамках программы «Большая стройка» был открыт первый в Украине спортивный объект – крытое футбольное поле с искусственным покрытием в парке культуры и отдыха «Сад Бернацкого» в Краматорске. А сооружение стадионов, которое происходит в рамках «Большой стройки» на Донетчине, теперь можно наблюдать в режиме реального времени – на объектах установлены веб-камеры.