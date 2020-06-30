В «ЛНР»: В еще не закрытой школе Ирмино «власти» растаскивают компьютеры (Фото)

В «ЛНР» в городе Ирмино готовят к закрытию школу № 13. В этой связи 29 июня состоялось заседание, на котором перераспределялось имущество учебного заведения – с последующей передачей в школы № 12 и № 32.

«На всем более-менее ценном маркером проставлялись цифры – 12 или 32», – говорится в социальной группе «Луганский инсайд».

«Поучаствовала в дележке также и администрация г. Стаханова, которая решила забрать часть компьютеров и оргтехнику, которые были подарены школе бывшими выпускниками. А родителям на последнем собрании расписывали, что это все пойдет на нужды школ», – дополняют жители.

При этом родители и педагоги категорически против такого перераспределения. На собрании было принято решение ходатайствовать в случае закрытия школы, что имущество, которое было куплено за средства родителей, педагогов, подарено шефами и выпускниками школы, будет передано в Ирминскую школу-интернат для детей. «Но, ни в коем случае, не на нужды "беднейшей" Администрации г. Стаханова! О случившемся 29 июня по горячей линии было уведомлено министерство образования и науки. Заявка принята к рассмотрению», – говорится в паблике.

Также родители учеников написали коллективную жалобу в «прокуратуру» города Стаханова, в подчинении которого находится город Ирмино. Они отмечают, что на данный момент родителям и педагогам школы № 13 не предоставлены ни постановление ликвидационной комиссии о закрытии школы, ни акт об аварийности, на основании которого ее закрывают. Также отмечается, что ликвидационная комиссия была проведена с нарушениями «законодательства ЛНР».

СШ № 13 в Ирмино / Фото из соцсетей

Пока родители лишь получили ответ на предыдущее свое обращение с требованием не закрывать школу, так как объективных причин для этого они не видят, а усматривают чьи-то корыстные интересы завладеть землей и зданиями школы. Ответ пришел от «замглавы администрации Стаханова» Тамары Ковтун.

Ковтун отмечает, что школу закрывают в связи «с оптимизацией в социальной сфере».

Отмечается, что СОШ № 13 располагается в 3-этажном кирпичном здании (1978 года постройки) с четырьмя пристроенными учебными блоками, спортивным и актовым залами, пищеблоком. Проектная мощность здания школы рассчитана на 900 учащихся. Общая площадь здания составляет 3 879 кв. м.

«Заммэра» сообщает, что здание постоянно ремонтировали:

в 2010 году (еще до «ЛНР») выполнен капитальный ремонт кровли здания на сумму 441 тыс. грн и проведена реконструкция системы отопления с установкой мини-котельной на сумму 867 тыс. грн;

«в последующие годы также осуществлялось финансирование на проведение текущих ремонтов в этом учреждении».

Именно основываясь на этих данных родители не верят в причину закрытия школы – «аварийное состояние».

Несмотря на капремонт и выделяемые иные средства Ковтун далее в ответе утверждает, что: «учебные кабинеты не соответствуют санитарным требованиям, требованиям пожарной безопасности и нуждается в капитальном ремонте. В капитальном ремонте также нуждается кровля здания, несущая стена спортивного зала, лестничные марши».

«Заммэра» также приводит иные мотивы закрытия школы № 13:

малая численность учащихся: при мощности здания в 900 учеников, по состоянию на 25 мая здесь обучалось 83 школьника. Но в ответе признается, что численность детей при «ЛНР» вообще в данном микрорайоне сократилась и сейчас в районе школы проживает всего лишь 120 детей школьного возраста;

минимальная наполняемость класса должна составлять 25 человек. Средняя наполняемость в классах СОШ № 13 составляет 7,5 учеников;

учебные площади использовались только частично: для осуществления образовательной деятельности используются только первый этаж, 3 учебных кабинета, компьютерный класс и кабинет музыки на 2-м этаже здания;

для осуществления образовательной деятельности используются только первый этаж, 3 учебных кабинета, компьютерный класс и кабинет музыки на 2-м этаже здания; не хватает кадров, в штате школы – 11 вакансий;

«В связи с достижением всех значений критериев оценки, Комиссией дано положительное заключение о возможности принятия решения о ликвидации СОШ № 13, которое будет подготовлено и оформлено в установленный действующим законодательством срок», резюмирует Ковтун.

Как сообщалось ранее, в Ирмино всего две школы – № 12 и № 13. СШ №12 – неполная средняя, отапливаемая углем, нередко страдающая от зимних холодов, с туалетом на улице. Но закрыть хотят СШ №13, в которой есть столовая, здание отапливается от газовой котельной. Первоначально здание СШ № 13 хотели отдать под размещение «казачьего полка имени Платова», но родители были категорически против и «военные» оставили свою затею.