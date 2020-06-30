Вышеградская группа выделит 125 тысяч евро для борьбы с COVID-19 на Буковине и Луганщине

Страны-члены Вышеградской группы (V4) Чехия, Польша, Словакия, Венгрия выделят финансовую помощь украинским регионам для борьбы с пандемией COVID-19, в том числе Луганщине. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Об этом шла речь сегодня на встрече заместителя министра Василия Боднара с послами стран-членов V4.

«Представители Вышеградской группы представили специальную программу "V4 East Solidarity Programe", созданную под эгидой Международного Вышеградского фонда для стран "Восточного партнерства". В ее рамках для помощи Украине будет выделено 125 тыс. евро для борьбы с пандемией COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях», – говорится в сообщении.

Замглавы МИД Василий Боднар поблагодарил за помощь, оказанную странами-членами Вышеградской группы в борьбе с СOVID-19 и привлек внимание к активизации российских деструктивных действий на Донбассе и в Крыму.

Посол Республики Польша Бартош Цихоцкий заверил, что вопрос безопасности будет одним из трех приоритетов в программе польского председательства в Вышеградской группе.